Plus que jamais, Montreux se veut une ville de musique

Keystone-SDA

Montreux veut renforcer son positionnement comme ville de musique. Le Conseil communal a adopté un crédit-cadre de 880'000 francs, qui doit permettre le lancement de plusieurs actions comme la création d'une exposition permanente dédiée à Freddie Mercury ou un "Walk of Music" au centre-ville.

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(Keystone-ATS) Hôte notamment du Montreux Jazz Festival (MJF), la ville de la Riviera dispose déjà «d’une culture musicale forte, reconnue à l’échelle nationale et internationale». Cette identité a notamment été reconnue par l’entrée, en 2023, au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dans la catégorie «musique», rappelle jeudi le Municipalité dans un communiqué.

Le programme «Montreux Music Experience» regroupe désormais un ensemble de mesures complémentaires, dont la réalisation est prévue sur une période de trois à cinq ans. Parmi la dizaine d’actions prévues, une exposition permanente d’objets personnels de Freddie Mercury devrait voir le jour au Casino Barrière. Le chanteur de Queen, qui a longtemps fréquenté la région, attire déjà les touristes avec sa célèbre statue sur les quais.

Parcours à ciel ouvert

Au centre-ville, un «Walk of Music» – littéralement un parcours d’expérience musicale à ciel ouvert – doit voir le jour. Des fresques artistiques seront créées sur différentes façades, auxquelles s’ajouteront une nouvelle signalétique piétonne et un réaménagement thématisé des liaisons piétonnes entre l’avenue des Alpes et la Grand-Rue.

Au centre des congrès du 2M2C, une expérience immersive intitulée «Standing Wave» devrait être réalisée en deux phases, dont la première en 2027. Entre 2028 et 2029, il est aussi prévu que le Musée de Montreux soit transformé avec une scénographie «repensée autour de l’histoire de la musique et de son impact sur le développement touristique», poursuit le communiqué.

La Ville souhaite aussi lancer une identité visuelle dédiée, avec notamment la création d’un logo «Ville de musique», et une plateforme digitale recensant tous les projets musicaux développés sur le territoire communal. Enfin, le Pavillon qui abritait l’Office du tourisme sur les quais sera rénové et transformé en «point d’inspiration», promet encore la Municipalité.