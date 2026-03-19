Poissons morts après une pollution dans un ruisseau à Rathvel (FR)

Keystone-SDA

La pollution d’un ruisseau à Rathvel (FR), dans le district de la Veveyse, a causé la mort de plusieurs poissons mercredi. Son origine demeure inconnue, en l'état des investigations.

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(Keystone-ATS) Sur place, le garde-faune a constaté la mortalité de la faune piscicole, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Il n’y a aucune autre trace visible de pollution. Le tronçon concerné s’étend sur 2,5 kilomètres. La pollution était toutefois antérieure aux faits découverts, précise le communiqué.

Malgré l’enquête de la police, l’origine de la pollution n’a pas encore pu être déterminée. Des prélèvements d’eau ont été effectués et sont en cours d’analyse par le Service de l’environnement (SEn). L’eau en amont (Marais de Rathvel) et en aval (direction Châtel-St-Denis) n’est pas contaminée.