Le service citoyen et l’imposition des successions se dirigent vers un échec

Avec leur initiative, les Jeunes socialistes ont réussi à créer le débat autour de la taxation des grands héritages, mais pas à séduire l'électorat. Keystone / Philipp Schmidli

Deux non pourraient sortir des urnes le 30 novembre prochain, révèle le deuxième sondage de la SSR. Une large majorité des Suisses, de l’intérieur comme de l’étranger, comptent rejeter à la fois la taxe sur les successions des grandes fortunes et l’instauration d’un service citoyen.

La Jeunesse socialiste (JS) pourrait subir un échec cuisant en votation fédérale le 30 novembre Lien externeprochain, selon le deuxième sondage de la SSR réalisé par l’institut gfs.bern. Déjà en mauvaise posture lors de la première enquête d’opinion, l’initiative Lien externequi veut imposer l’héritage des plus riches pour financer la lutte contre le réchauffement climatique a encore perdu du terrain.

À un peu plus de 10 jours du scrutin, 68% de l’électorat s’oppose au texte. Le camp du non a ainsi progressé de six points de pourcentage en un mois. Les personnes qui soutiennent l’initiative ne représentent plus que 30% de l’électorat. Les 2% restants sont encore indécis.

La proposition ne séduit pas non plus la diaspora, même si elle vote habituellement davantage en faveur de l’écologie que les Suisses de l’intérieur. 64% des Suisses de l’étranger se disent contre le texte, 33% le soutiennent et 3% sont indécis.

Concrètement, l’initiative demande l’introduction d’un impôt de 50% sur les successions et les donations au-delà d’un seuil de 50 millions de francs. Les recettes seraient utilisées pour financer des mesures climatiques.

L’idée ne convainc toutefois personne au-delà des rangs du Parti socialiste et des Vert-e-s, selon le sondage. Plus de deux tiers de l’électorat craint que les personnes héritant d’une entreprise ne disposent pas de suffisamment de liquidités pour s’acquitter de la taxe et soient contraintes de la vendre. Il s’agit de l’argument qui a le plus de poids.

Le sondage Pour le deuxième sondage en vue des votations fédérales du 30 novembre 2025, l’institut gfs.bern a interrogé 12’939 électeurs et électrices entre le 5 et le 13 novembre. La marge d’erreur statistique se situe entre +/-2,8 points de pourcentage.

Une proportion similaire des titulaires du droit de vote doutent de l’efficacité d’un tel impôt, estimant que les riches pourraient facilement le contourner en quittant la Suisse.

Néanmoins, une majorité des personnes interrogées continue à être d’avis que les ultra-riches devraient contribuer davantage à la protection du climat, puisqu’ils sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.

«L’opposition à l’initiative de la JS s’est formée tôt et s’est encore consolidée en un mois», constate la politologue de gfs.bern, Martina Mousson. Selon elle, la campagne a déplacé l’attention du problème soulevé par l’initiative vers les difficultés que poserait la solution proposée. «Tous les indicateurs parlent en faveur d’un rejet de l’initiative par le peuple», affirme la politologue.

Le service citoyen ne devrait pas voir le jour

L’autre objet soumis au vote du peuple le 30 novembre, l’initiative pour un service citoyenLien externe, n’a pas beaucoup plus de succès.

Les soutiens à ce texte, qui demande d’étendre l’obligation de servir, actuellement réservée aux hommes, à l’ensemble de la population, se sont effondrés en cours de campagne. L’idée, lancée par une association genevoise, est de contraindre toutes les personnes de nationalité suisse à effectuer un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.

Selon le sondage de la SSR, 64% des personnes interrogées sont opposées à l’initiative, soit 18 points de pourcentage de plus qu’il y a un mois. Seules 32% y sont encore favorables, et 4% ne se sont pas encore fait une opinion.

Les proportions sont similaires parmi les Suisses de l’étranger. 62% d’entre eux sont contre le texte, 34% le soutiennent et 4% restent indécis.

Au début de la campagne, l’initiative était majoritairement soutenue par l’électorat des partis de gauche. Ce n’est toutefois plus le cas. Désormais, seules les personnes proches du Parti Vert’libéral sont encore séduites par le service citoyen.

La progression du camp du non au projet se reflète dans l’argumentaire. 70% des personnes sondées craignent qu’une obligation de servir pour toutes et tous n’engendre des coûts supplémentaires considérables pour les cantons. L’argument a gagné en importance.

Parallèlement, les arguments des promotrices et promoteurs de l’initiative séduisent de moins en moins. L’idée de base de l’initiative convainc pourtant toujours une majorité: 64% des votantes et votants considèrent qu’un service citoyen universel renforcerait la solidarité et la conscience de ses responsabilités.

Les initiatives ayant tendance à perdre de leur soutien au fil de la campagne, le peuple pourrait bien enterrer le service citoyen le 30 novembre.

