Pollution d’un ruisseau à Corminboeuf: plusieurs poissons morts

Keystone-SDA

Une dizaine de poissons ont été trouvés morts dans le ruisseau du Tiguelet, à Corminboeuf (FR), samedi matin. Appelés sur les lieux, le garde-faune, le Service de l’environnement et les pompiers ont constaté une pollution dont les causes ne sont pour l'heure pas établies.

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(Keystone-ATS) Les pompiers du Bataillon Sarine ont été engagés pour diluer l’eau contaminée par de l’eau fraîche. La mesure était terminée en fin de matinée, a indiqué samedi l’Etat de Fribourg.

La cause de la pollution reste inconnue pour l’heure, précise-t-il dans un communiqué. Des analyses sont en cours sous la conduite du Service de l’environnement.