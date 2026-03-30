Pollution d’un ruisseau à Heitenried (FR)

Keystone-SDA

Un ruisseau, le Lettiswilbach, a été pollué samedi vers 13h20 à Heitenried (FR) dans la Singine. Un écoulement de lisier serait à l’origine de la pollution, qui a provoqué la mort de plus de 200 poissons et a impacté l’écosystème.

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(Keystone-ATS) «Le garde-faune, le Service de l’environnement et les pompiers du Bataillon Singine ont été dépêchés sur place pour constater et endiguer la pollution. L’agriculteur à l’origine de l’incident a lui-même rapidement informé les autorités. Il sera entendu afin d’établir les circonstances et le déroulement exacts des faits», a indiqué lundi la police fribourgeoise.

La population n’a pas été mise en danger par cette pollution. «Les investigations et analyses de l’écosystème touché se poursuivent», a précisé la police.