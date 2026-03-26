Porsche SE, propriétaire de Volkswagen, investit dans la défense

Keystone-SDA

Porsche SE, la holding qui possède la majorité des parts du géant automobile Volkswagen, a annoncé jeudi avoir investi 100 millions d'euros dans un fonds d'investissement consacré à la défense, où elle voit un fort potentiel de croissance.

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(Keystone-ATS) Avec cet investissement réalisé début 2026 dans le fonds de défense de la société d’investissement DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners), la holding a dit dans un communiqué vouloir contribuer «à la souveraineté technologique de l’Europe».

Face aux bouleversements géopolitiques mondiaux, le Vieux continent veut investir massivement pour être moins dépendante du reste du monde dans des technologies clés.

Selon Porsche SE, l’investissement se concentre «sur les start-up technologiques européennes du secteur de la défense, notamment dans les domaines des solutions logicielles, de la cyberdéfense, de l’intelligence artificielle et des systèmes autonomes».

La holding a dit percevoir «un potentiel de croissance considérable dans le secteur de la défense et de la sécurité».

Porsche SE a déjà investi dans des sociétés comme Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, et Quantum Systems, un fabricant allemand de drones.

Volkswagen serait, de son côté, en discussion avec la société Rafael Advanced Defence Systems, qui a conçu le Dôme de fer israélien, pour convertir la production de voitures de son usine d’Osnabrück (ouest) à celle de systèmes de défense antimissile, selon un article du Financial Times publié mardi.

Interrogé par l’AFP à ce sujet, un porte-parole de Volkswagen a indiqué que le groupe «continue d’examiner des perspectives viables pour le site d’Osnabrück après la fin de la production actuelle prévue en 2027», tout en disant «exclure catégoriquement toute production d’armements à l’avenir».