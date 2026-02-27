Possibles crimes contre l’humanité au Soudan du Sud (enquêteurs)

Keystone-SDA

Le Soudan du Sud a été à nouveau récemment exposé à des actes qui peuvent équivaloir à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, selon des enquêteurs onusiens. Le nombre de civils tués et blessés a augmenté de 40% l'année dernière, dit de son côté l'ONU.

(Keystone-ATS) Selon la Commission des droits humains au Soudan du Sud, qui ne s’exprime pas au nom de l’organisation mais est mandatée par le Conseil des droits de l’homme, les dirigeants politiques et militaires mènent le pays vers «une véritable guerre». Ils démantèlent «systématiquement» l’accord de paix révisé de 2018, ajoutent les trois enquêteurs indépendants.

Ils demandent une cessation immédiate des hostilités. «Nous avons vu une régression alarmante», affirme la présidente de la Commission, Yasmin Sooka. Depuis mars dernier, les autorités ont mené des attaques «systématiques» et «répandues» contre la population civile, dont des exécutions illégales et des bombardements indiscriminés qui violent le droit international humanitaire (DIH), ajoute-t-elle.

Des violences sexuelles liées au conflit, plus de 250 cas au moins selon l’ONU, et des enlèvements, plus de 500 également selon l’ONU, ont été documentés. Tous ces actes peuvent équivaloir à des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, insiste la présidente. L’armée mène aussi des attaques à caractère ethnique et contre des dirigeants d’opposition, notamment dans l’Etat de Jonglei.

Un autre membre de la Commission dénonce de «graves violations des obligations internationales» des autorités en termes de droits humains. Des dirigeants sont associés à des «crimes importants», selon lui. La Commission a des preuves que ces violences sont autorisées ou tolérées par de hauts responsables politiques et militaires.

Opposants aussi mis en cause

Des opposants sont détenus sans charge et sans accès à des avocats pendant plus de cinq mois et l’exécutif interfère dans les questions judiciaires, déplore une autre de ses membres, demandant des libérations immédiates.

De son côté, le haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk a affirmé devant le Conseil des droits de l’homme que le nombre de civils tués et blessés avait atteint plus de 5100 l’année dernière. Il parle d’une situation «dangereuse» avec la montée des violences. Près de 300’000 personnes ont fui les bombardements depuis trois mois, a-t-il affirmé, mettant en cause également les opposants.

Au total, plus de 10 millions de personnes ont besoin d’une assistance humanitaire. Et 1,3 million de réfugiés sont arrivés du Soudan. Environ 350 attaques ont été menées contre des infrastructures humanitaires, affirme encore l’ONU.