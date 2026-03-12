Pour le PLR, la constitution valaisanne doit être modifiée

Keystone-SDA

Le 3 mars 2024, le peuple valaisan refusait de réviser sa constitution cantonale. Deux ans après, une motion PLR veut remettre l'ouvrage sur le métier, thématique par thématique. La proposition a été suivie, jeudi, par le Grand Conseil.

(Keystone-ATS) «La Constitution cantonale actuelle, bien que révisée ponctuellement à plusieurs reprises depuis son adoption, repose encore sur une structure datant du début du XXe siècle», rappelle le PLR «Afin qu’elle réponde aux défis du XXIe siècle, il y a nécessité de la réviser. Les débats relatifs au projet rejeté ont d’ailleurs mis en lumière un besoin largement partagé d’adapter et de moderniser la norme fondamentale du canton.»

Le PLR, via ses députés Géraldine Gianadda et Damien Revaz, défend l’idée «d’une révision par étapes afin de traiter, de manière pragmatique et ciblée, des thèmes essentiels.» Quelques-uns d’entre eux pourraient du reste être inspirés des travaux de la Constituante, certaines parties pas ou peu contestées méritant d’être intégrés progressivement, au besoin après adaptation, dans le texte actuel.» Les travaux de la Constituante avaient duré 4 ans et demi.

La motion PLR a été soutenu par l’UDC du Valais romand mais pas par Le Centre du Valais romand. Finalement, elle a été acceptée par 74 voix contre 48. Le texte est transmis au Conseil d’Etat pour réponse.