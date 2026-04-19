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Présidentielle: les adhérents LR choisissent à 73,8% Retailleau

Keystone-SDA

Les adhérents des Républicains ont choisi dimanche de désigner le patron du parti Bruno Retailleau comme leur candidat à la présidentielle de 2027 par 73,8% des voix lors d'une consultation, a indiqué LR. Ils écartent l'organisation d'une primaire interne.

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(Keystone-ATS) La proposition d’une primaire fermée réservée exclusivement aux candidats LR n’a recueilli que 12,2% tandis que celle qui prévoyait de l’ouvrir aux sympathisants a fait à peine mieux (14%), a précisé le parti, soulignant que la participation a atteint 60,01%, soit près de 46’000 votants sur les quelque 76’000 adhérents appelés aux urnes.

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