Prix Georges Python et prix Pierre Canisius remis à Fribourg

Un développement prometteur en chirurgie conservatrice de la hanche et un logiciel prêt à l’emploi pour la radio-oncologie: deux projets de recherche innovants viennent d'être récompensés respectivement par le prix Georges Python et le prix Pierre Canisius.

(Keystone-ATS) Les deux projets lauréats, très différents, se distinguent par «leur dynamisme, leur capacité à créer des réseaux et leur grande expertise technique», a fait savoir l’Hôpital fribourgeois (HFR) dans un communiqué. Les prix ont été décernés jeudi soir par la commission «subventions de recherche HFR».

Le prix Georges Python est revenu à Darius Marti, médecin adjoint à la clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. A l’HFR, la chirurgie conservatrice de la hanche recourt depuis des années à l’ostéotomie périacétabulaire (PAO), technique développée à Berne et utilisée désormais dans le monde entier.

La PAO consiste à réaliser, au moyen de ciseaux et d’une scie, des sections osseuses autour de la cavité articulaire du bassin, puis à la réorienter pour corriger des malformations. Cette opération néanmoins très complexe n’est pratiquée que par un petit nombre de chirurgiens.

Question de matériaux

Le prix Pierre Canisius, qui récompense la meilleure publication toutes catégories professionnelles, a été remis à Frédéric Miéville, docteur en physique médicale dans le service de radio-oncologie. La médecine et la physique semblent être deux disciplines très différentes. Elles se rejoignent toutefois sur un point.

La législation suisse exige que tout appareil de traitement (accélérateur linéaire) utilisé en radio-oncologie soit sous la responsabilité d’un physicien médical. Frédéric Miéville avait été déçu qu’un nouveau CT scanner dédié à la radio-oncologie ne puisse pas détecter les matériaux de fabrication des prothèses de hanche.

L’information est pourtant cruciale pour les patients bénéficiant d’une radiothérapie, car les rayons se comportent différemment selon le matériau traversé. Avec ses collègues physiciens médicaux et un technicien de l’HFR, ils ont élaboré des pyramides de différents métaux avec lesquelles ils ont effectué des séries de mesures.

Dimension universitaire

Ces valeurs ainsi qu’un travail de programmation sophistiqué ont donné naissance à un logiciel qui permet aux dosimétristes du service de radio-oncologie de déterminer, uniquement sur la base des images CT scanner, les matériaux d’une prothèse, afin d’adapter le dosage du rayonnement en conséquence.

Les travaux de Frédéric Miéville sont désormais publiés dans la revue américaine spécialisée Medical Physics, la plus diffusée dans le domaine de la physique médicale. Pour rappel, en 2024, le Conseil d’Etat fribourgeois a attribué à l’HFR l’appellation «hôpital de formation universitaire et de recherche» en complément à son nom.

La décision a valeur de reconnaissance de l’engagement croissant de l’HFR en faveur de la recherche au cours des dernières années. Doté de 5000 francs, le prix Georges Python est décerné chaque année depuis 2020 au meilleur projet de recherche. Le prix Pierre Canisius a été décerné de son côté pour la première fois en 2023.