La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Procès de Marine Le Pen: la décision sera rendue le 7 juillet

Keystone-SDA

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen sera rendue le 7 juillet, a indiqué mercredi la présidente de la cour. La cheffe de file de l'extrême droite, contre laquelle le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité, joue une 4e candidature à la présidentielle.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Plus (la décision était rendue) tôt, mieux je me portais», a glissé Marine Le Pen à quelques journalistes à l’issue de l’audience.

Quelques minutes plus tôt, l’un de ses avocats, Me Rodolphe Bosselut, avait prévenu la cour d’appel de Paris: «La voilà à l’orée d’une élection primordiale pour le pays. (…) Mais cette élection présidentielle rend l’arrêt que vous aurez à rendre vertigineux».

En première instance, Marine Le Pen avait notamment été condamnée à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, qui l’empêche à ce stade d’être candidate à l’Élysée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision