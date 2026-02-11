Procès de Marine Le Pen: la décision sera rendue le 7 juillet

Keystone-SDA

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen sera rendue le 7 juillet, a indiqué mercredi la présidente de la cour. La cheffe de file de l'extrême droite, contre laquelle le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité, joue une 4e candidature à la présidentielle.

(Keystone-ATS) «Plus (la décision était rendue) tôt, mieux je me portais», a glissé Marine Le Pen à quelques journalistes à l’issue de l’audience.

Quelques minutes plus tôt, l’un de ses avocats, Me Rodolphe Bosselut, avait prévenu la cour d’appel de Paris: «La voilà à l’orée d’une élection primordiale pour le pays. (…) Mais cette élection présidentielle rend l’arrêt que vous aurez à rendre vertigineux».

En première instance, Marine Le Pen avait notamment été condamnée à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, qui l’empêche à ce stade d’être candidate à l’Élysée.