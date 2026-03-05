Production élevée d’électricité pour le Swiss Energypark

Keystone-SDA

La production d'électricité renouvelable dans la zone couverte par le Swiss Energypark, qui abrite les éoliennes sur les hauteurs du Jura bernois, la centrale solaire du Mont-Soleil (BE) et la centrale hydraulique de la Goule (JU), est restée élevée en 2025. Elle a atteint 134,45 gigawattheures (GWh), couvrant 81% de la consommation annuelle d'électricité de la région.

1 minute

(Keystone-ATS) La variété des sources d’énergies renouvelables et la couverture des besoins en électricité à l’échelle d’une région qui compte plus de 21’000 habitants est unique en Suisse. Le Swiss Energypark confirme son rôle de région pilote pour la transition énergétique, a souligné jeudi le groupe bernois BKW Energie.

Toutes les centrales éoliennes du Swiss Energypark ont apporté la plus grande contribution avec un total de 86,50 GWh, soit 64% de la production totale. Malgré des régimes de vents faibles, l’énergie éolienne demeure un pilier de la sécurité d’approvisionnement. L’énergie solaire a poursuivi son essor pour atteindre une part de 24% de la production totale.

Avec12% de la production totale, la centrale hydraulique de La Goule a enregistré sa plus faible production depuis plusieurs décennies. Cette situation s’explique par la baisse des débits d’eau ainsi que par des adaptations régulatoires imposant des débits résiduels plus élevés pour respecter les normes environnementales françaises.