Projet de deux éoliennes supplémentaires à Martigny

Keystone-SDA

La Ville de Martigny a franchi, lundi, une nouvelle étape dans son projet de parc éolien des Courtis Neufs, dans le secteur des gouilles du Rosel. Deux nouvelles éoliennes y sont projetées, en complément de celle existante, baptisée Mont d’Ottan et installée en 2008.

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(Keystone-ATS) A ce stade de la procédure, il n’y a pas de possibilité d’opposition, mais seulement le dépôt d’observations, conformément à l’article 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT), explique la commune, dans un communiqué diffusé lundi.

«Cette démarche permet à toute personne intéressée de prendre connaissance du projet» explique Paul-Alain Clivaz, coordinateur du projet et administrateur auprès de RhônEole, société exploitante du parc existant, détenue à parts égales par les communes de la région et leurs distributeurs d’électricité.

«Par la suite», poursuit Paul-Alain Clivaz, «une mise à l’enquête formelle de la modification du PAZ et du PAD éolien sera réalisée, avec une nouvelle publication au bulletin officiel (BO), sur laquelle le Conseil général de Martigny devra se prononcer.»

Près de 250 mètres de haut

«Les deux nouvelles installations présenteront des mâts de 167 mètres de haut et des pâles d’environ 80 mètres, à la verticale, soit un total de près de 250 m. de haut», précise Paul-Alain Clivaz, interrogé par Keystone-ATS. «Cela représente une puissance de 5,5 MW. De quoi fournir annuellement et par machine 22 millions de kWh. Avec l’éolienne déjà existante, notre parc atteindra les 49 millions de kWh.» L’investissement global prévu se monte à 15 millions de francs.

Si l’installation d’un parc éolien de trois machines faisait déjà partie, depuis 2013, du plan d’affectation des zones de ce secteur, une modification du périmètre de production d’énergie éolienne a été nécessaire en raison des nouveaux modèles d’éoliennes, plus hautes et aux pales plus longues.

Complémentaire à la zone détente

«La publication du jour au BO accompagne l’envoi du dossier au Canton pour l’obtention d’un avis de principe, conformément à la procédure définie dans la loi sur l’aménagement du territoire», précise la commune.

Pour la Ville de Martigny, ce projet s’inscrit en complément du projet d’aménagement d’une vaste zone détente dans ce secteur.

Soirée d’information

Le projet est consultable sur le site Internet de la Ville de Martigny ainsi qu’au secrétariat des Services techniques du lundi au vendredi matin, pour une durée de 30 jours.

Une soirée d’information à la population aura lieu mardi 14 avril à 19h00, à la Salle communale.