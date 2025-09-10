La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Prolonger les indemnisations en cas de RHT jusqu’à deux ans

Keystone-SDA

Les indemnisations en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) doivent pouvoir être versées en Suisse durant maximum 24 mois. Le Conseil des Etats a approuvé mercredi à l'unanimité un projet parlementaire en ce sens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La durée actuelle est de 12 mois, qui peut être étendue à 18 mois. La situation économique tendue de l’année passée avait déjà poussé le gouvernement à augmenter la durée maximale d’indemnisation à 18 mois jusqu’au 31 juillet de cette année, une extension qu’il a prolongée d’un an au printemps.

Les commissions de la sécurité sociale des deux Chambres fédérales veulent aller plus loin et donner au Conseil fédéral, jusqu’à fin 2028, la compétence de prolonger la durée jusqu’à 24 mois au maximum.

Un grand nombre d’entreprises concernées sont à la limite des 18 mois. Il y a un risque de licenciement, a expliqué Pirmin Bischof (Centre/SO) pour la commission. Et d’ajouter que les droits de douane américains n’ont fait qu’aggraver la situation.

Plusieurs orateurs ont souligné que la RHT est un instrument qui a fait ses preuves pour soutenir les entreprises lors d’une période conjoncturelle difficile. Il s’agit de donner du temps au temps pour permettre aux entrepreneurs de se retourner, a illustré Pascal Broulis (PLR/VD).

Le National doit encore se prononcer.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision