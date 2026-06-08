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Pronostic vital engagé pour une motocycliste à Collonge-Bellerive

Keystone-SDA

Le pronostic vital d'une motocycliste, percutée par une automobiliste sur la commune de Collonge-Bellerive (GE), est engagé. Cette femme a été héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

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(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu lundi peu avant 17h00, a affirmé en début de soirée à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier. L’automobiliste circulait sur la route d’Hermance en direction du centre du village de Collonge-Bellerive.

Cette quinquagénaire s’est déportée vers la gauche de la chaussée pour une raison que les investigations devront établir. La motocycliste, également quinquagénaire, arrivait elle en face et a été percutée.

Pour les relevés, la route a dû être fermée sur plusieurs centaines de mètres et des déviations ont été établies.

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