Protection internationale pour 40 nouvelles espèces migratrices

Keystone-SDA

La Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) de l'ONU a approuvé dimanche l'inclusion de quarante nouvelles espèces faisant désormais l'objet d'une protection internationale, à l'issue de sa 15e réunion (COP15) cette semaine au Brésil.

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(Keystone-ATS) Cette liste approuvée lors de la dernière séance plénière comprend notamment le harfang des neiges (Bubo scandiacus), la chouette rendue célèbre par la saga Harry Potter, ou la barge hudsonienne (Limosa haemastica), un oiseau au long bec menacé d’extinction qui parcourt 30’000 km par an le long des Amériques.

Le grand requin-marteau (Sphyrna mokarran) y figure également, ainsi que des mammifères terrestres, comme la hyène rayée (Hyaena hyaena) ou aquatiques, comme la loutre géante du Brésil (Pteronura brasiliensis).

La réunion, qui a rassemblé des représentants de 133 parties (132 pays et l’Union Européenne), a eu lieu à Campo Grande, dans le Pantanal brésilien, l’une des zones les plus riches en biodiversité de la planète, située au sud de l’Amazonie.

Accord contraignant

La Convention est juridiquement contraignante, ce qui signifie que ces pays ont l’obligation légale de protéger les espèces classées comme menacées d’extinction, de conserver et restaurer leurs habitats, de minimiser les obstacles à leur migration et de coopérer entre eux pour mener à bien cette préservation.

Selon un rapport publié juste avant la COP15, près de la moitié (49%) de toutes les espèces répertoriées par la CMS présentent des tendances de déclin de population, et près d’une sur quatre est menacée d’extinction à l’échelle mondiale.

Un autre rapport, publié mardi, a alerté sur «l’effondrement» des migrations indispensables à la survie des espèces de poissons d’eau douce comme les anguilles, causé par la dégradation des habitats naturels, la surpêche ou les barrages.

Protéger la vie de la planète

«Cette Convention (…) nous rappelle un message simple mais puissant : les migrations sont naturelles. En traversant les continents et en reliant des écosystèmes éloignés, ces espèces révèlent que la nature ne connaît pas de frontière entre les États», avait déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de son discours d’ouverture, il y a une semaine.

«Protéger ces animaux, c’est protéger la vie de la planète», avait-il résumé. Le Brésil avait déjà accueilli en novembre dernier la COP30, conférence de l’ONU sur le climat, dans la ville amazonienne de Belem.