La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Pyongyang dévoile un lance-missiles multiple d’ogives nucléaires

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé la présentation officielle d'un imposant lance-missiles multiple capable de tirer des ogives nucléaires, ont annoncé jeudi les médias d'État. Selon Pyongyang, l'arme est invincible.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Lors d’une cérémonie mercredi, M. Kim a prononcé un discours vantant ce nouveau système de lancement multiple de missiles de 600 mm comme étant unique au monde. Il est «approprié pour une attaque spéciale, c’est-à-dire pour accomplir une mission stratégique», a rapporté l’agence de presse KCNA, utilisant un euphémisme courant pour désigner l’utilisation nucléaire.

Il a souligné que cette nouvelle arme était destinée à un usage «dissuasif», affirmant qu’elle était invincible «Si cette arme est utilisée, personne ne peut espérer avoir la protection de Dieu», a-t-il dit selon KCNA.

Exportation vers la Russie

Des responsables et des experts ont estimé, quand M. Kim s’est rendu le mois dernier dans l’usine qui produit ces lance-missiles multiples, qu’ils pouvaient être utilisés contre la Corée du Sud, y compris contre sa capitale, Séoul, située à moins de 50 km de la ligne de séparation intercoréenne.

Selon des analystes, cette innovation est destinée à augmenter les capacités de frappes de précision de la Corée du Nord, pour lancer un défi tant à la Corée du Sud qu’aux Etats-Unis et sa présentation peut précéder des essais avant son éventuelle exportation vers la Russie, avec laquelle le partenariat s’est renforcé à la faveur de la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision