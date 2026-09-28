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Quatre ans de prison requis contre Rachida Dati

Keystone-SDA

Rachida Dati, jugée pour corruption, risque quatre ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, requis lundi par le parquet national financier. Le PNF réclame cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction de la fonction publique, avec exécution provisoire.

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(Keystone-ATS) Ces réquisitions, si elles étaient suivies par le tribunal lorsqu’il rendra sa décision dans quelques mois, feraient immédiatement perdre à Rachida Dati son mandat de maire du VIIe arrondissement et empêcheraient son retour dans la magistrature, au sein de laquelle elle vient d’être réintégrée et est actuellement en attente d’un poste.

Contre l’ex-PDG de Renault Carlos Ghosn, en fuite au Liban et jugé en son absence, le parquet a requis quatre ans de prison avec maintien du mandat d’arrêt.

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