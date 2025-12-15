La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Réfugiés: Cassis estime les avancées «réelles» mais «insuffisantes»

Keystone-SDA

Les avancées grâce au Pacte mondial des réfugiés sont "réelles" mais "insuffisantes" et "inégalement réparties". Au début d'une réunion de suivi lundi à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a souhaité davantage d'aide aux personnes et non aux "structures".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il faut «réduire la bureaucratie» et «renforcer le rôle des acteurs locaux», a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) devant des milliers de participants. Pour la communauté internationale, l’objectif doit être d’aboutir à terme à une émancipation économique des réfugiés, selon lui.

Il a rendu un vibrant hommage à «l’engagement inlassable» de l’Italien Filippo Grandi qui quittera fin décembre son poste après dix ans à la tête du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Et il a promis également son soutien au successeur désigné, l’ancien président irakien Barham Saleh.

Depuis 2019, plus de 3400 promesses ont été lancées dans le cadre du Pacte mondial. Deux tiers d’entre elles ont été menées ou ont démarré.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision