La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Keystone-SDA

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a accordé à Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA une prolongation de quatre mois de son sursis concordataire. Celui-ci court désormais jusqu'au 24 juin 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal a confirmé ce mardi à Keystone-ATS une information diffusée par les Syndicats chrétiens du Valais romand (SCIV).

Pour mémoire, les bains thermaux d’Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août 2025, avant que le Tribunal ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée.

En prononçant la prolongation du sursis concordataire, la justice donne encore un peu d’air aux bains d’Ovronnaz. Les SCIV «saluent une décision qui offre une perspective de continuité à l’entreprise, à son personnel et à la région d’Ovronnaz. Cette étape importante permet de préserver l’activité, les emplois et la confiance, à condition que la direction coopère pleinement avec les créanciers, les autorités et les représentants des travailleurs.»

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision