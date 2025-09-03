La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Résolution à Fribourg pour abandonner les coupes prévues à J+S

Keystone-SDA

La volonté de la Confédération de réduire de 20% les subventions Jeunesse+Sport (J+S) dès 2026 déplaît aux députés fribourgeois. Ces derniers ont voté mercredi une résolution demandant au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il renonce à la mesure d'économie.

3 minutes
3 minutes

(Keystone-ATS) La résolution, déposée par les députés UDC Gabriel Kolly et Jean-Daniel Chardonnens, a été acceptée par 99 voix sans opposition et 1 abstention. Elle veut aussi sensibiliser les élus fribourgeois à Berne qui devront débattre du budget fédéral en décembre.

Début juillet, les cantons romands à l’unisson avaient protesté contre les coupes prévues par la Confédération au programme J+S. Les six ministres des sports avaient écrit une lettre au conseiller fédéral Martin Pfister pour y exprimer «leur vive inquiétude».

Opposition romande

Comme d’autres voix avant eux, issues notamment des milieux sportifs, les cantons romands disent «s’opposer fermement» à la coupe budgétaire, annoncée en juin par la Confédération. Celle-ci prévoit une réduction de 2,2 millions de francs au budget 2026.

La baisse intervient alors que la participation aux activités J+S a atteint un record l’an passé, avec plus de 680’000 enfants et jeunes, soit une hausse de 6% sur un an. A Fribourg, ces derniers étaient près de 50’000, ont relevé les auteurs de la résolution.

Pour le canton, l’apport annuel atteint 4,4 millions de francs. «Il y a des économies pas bonnes à faire, notamment pour la jeunesse», a relevé Jean-Daniel Chardonnens. Son collègue vert François Ingold a salué l’intérêt «soudain» de l’UDC pour la santé et la jeunesse.

Levier essentiel

L’opposition romande est incarnée par Thierry Apothéloz (GE), Romain Collaud (FR), Martial Courtet (JU), Stéphane Ganzer (VS), Christelle Luisier (VD) et Frédéric Mairy (NE). A leurs yeux, réduire les moyens alloués à J+S «fragilisera durablement le tissu associatif suisse».

De plus, les six ministres craignent que la mesure d’économie «ne décourage l’engagement bénévole et ne restreignent l’accès au sport, particulièrement pour les jeunes des zones urbaines et des milieux modestes». Les camps de ski ont été mentionnés, entre autres.

Les ministres cantonaux soulignent aussi que le sport constitue «un levier essentiel de santé publique, de cohésion sociale et d’éducation aux valeurs citoyennes». Ils demandent l’abandon de la coupe, mais aussi une hausse du budget alloué à J+S.

Il s’agit de «répondre à la croissance continue des activités sportives pour les jeunes». Ils se disent encore prêts à «ouvrir un dialogue constructif sur les enjeux de financement du sport, dans un cadre fédéral respectueux des réalités cantonales et des attentes de la population.»

