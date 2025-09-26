La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Résultat record pour Sustainable Real Estate Switzerland

Keystone-SDA

Le fonds immobilier Sustainable Real Estate Switzerland clôture l'exercice 2024/25 avec un résultat en nette hausse. Le revenu net a augmenté de 10% pour atteindre 8,6 millions, un record. Ce résultat a pu être obtenu grâce à la vente d'immeubles situés à Fribourg et Magden (AG).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces ventes ont permis de réaliser des gains en capital d’un montant total de 431’571 francs après impôts. Cela correspond à un bénéfice distribuable d’environ 13 centimes par action, indique Sustainable Real Estate Switzerland vendredi dans un communiqué.

La valeur nette d’inventaire par action a augmenté de 2,7% pour atteindre 107,44 francs. La valeur vénale du portefeuille a augmenté de 1,6% par rapport à l’année précédente pour atteindre 467,7 millions de francs. Au 30 juin 2025, le portefeuille de Sustainable Real Estate Switzerland comprenait 31 immeubles existants avec 736 appartements et 12’908 m2 de surface commerciale locative.

La croissance de la valeur vénale des immeubles en portefeuille s’est élevée à 2,0%. Le rendement des placements a augmenté à 5,12%. La performance de l’exercice s’élève à 7,43%.

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale une distribution de 2,69 francs par action (année précédente: 2,44 francs). Il s’agira de la distribution la plus élevée depuis le lancement du fonds en 2015.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision