Résultat record pour Sustainable Real Estate Switzerland
Le fonds immobilier Sustainable Real Estate Switzerland clôture l'exercice 2024/25 avec un résultat en nette hausse. Le revenu net a augmenté de 10% pour atteindre 8,6 millions, un record. Ce résultat a pu être obtenu grâce à la vente d'immeubles situés à Fribourg et Magden (AG).
(Keystone-ATS) Ces ventes ont permis de réaliser des gains en capital d’un montant total de 431’571 francs après impôts. Cela correspond à un bénéfice distribuable d’environ 13 centimes par action, indique Sustainable Real Estate Switzerland vendredi dans un communiqué.
La valeur nette d’inventaire par action a augmenté de 2,7% pour atteindre 107,44 francs. La valeur vénale du portefeuille a augmenté de 1,6% par rapport à l’année précédente pour atteindre 467,7 millions de francs. Au 30 juin 2025, le portefeuille de Sustainable Real Estate Switzerland comprenait 31 immeubles existants avec 736 appartements et 12’908 m2 de surface commerciale locative.
La croissance de la valeur vénale des immeubles en portefeuille s’est élevée à 2,0%. Le rendement des placements a augmenté à 5,12%. La performance de l’exercice s’élève à 7,43%.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale une distribution de 2,69 francs par action (année précédente: 2,44 francs). Il s’agira de la distribution la plus élevée depuis le lancement du fonds en 2015.