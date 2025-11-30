Résultats finaux du canton de Vaud

(Keystone-ATS) Participation des Vaudois de l’étranger à l’élection des conseillères et conseillers aux États: Oui

Pourcentage de oui: 63,91 % (123’987 voix) Pourcentage de non: 34,43 % (66’804 voix) Taux de participation: 42,39 % Droit de vote cantonal et communal aux personnes sous curatelle de portée générale pour cause d’incapacité durable du discernement: Non

Pourcentage de oui: 25,25 % (48’986 voix) Pourcentage de non: 71,36 % (138’443 voix) Taux de participation: 42,39 % Initiative pour permettre aux étrangers de voter et d’être élus: Non