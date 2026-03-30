Rejet d’une motion de l’UDC concernant l’asile à Fribourg

Les députés fribourgeois ont rejeté une motion de l'UDC en matière d'asile. Le texte demandait que le canton de Fribourg intervienne auprès de l’Assemblée fédérale pour que des mesures urgentes soient prises afin de freiner les arrivées et accélérer les renvois. La majorité a suivi l'avis du Conseil d'Etat.

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La motion a été refusée lundi soir par 67 voix contre 17, sans abstention. Elle reflétait le fait que l’UDC ne se satisfait pas de la politique d’asile en Suisse. Dans une démarche concertée, plusieurs sections veulent que les cantons agissent auprès des Chambres fédérales à Berne, via le dépôt d’une initiative cantonale.

A Fribourg, c’est le député Flavio Bortoluzzi, chef du groupe UDC au Grand Conseil, qui s’en est fait le porte-parole. La motion dresse une liste de problèmes: surcharge des infrastructures, coûts élevés, procédures inefficaces et perte de confiance de la population. D’où sa volonté que le canton exige des mesures de la Confédération.

Démarche inutile

Les députés ont voté dans le sens de la réponse du Conseil d’Etat, défendue par le ministre des affaires sociales Philippe Demierre. L’exécutif est d’avis que la démarche est inutile. «Le canton ne connaît ni de problèmes aigus en matière de sécurité ni de tensions sociales importantes en rapport avec l’asile», selon son message.

Ce dernier évoque notamment les efforts constants entrepris sur les plans fédéral et cantonal pour «traiter rapidement les dossiers et procéder au renvoi de personnes déboutées». Il rappelle également que la dernière révision majeure de la loi sur l’asile, entrée en vigueur en 2019, n’a pas encore produit tous ses effets.

Pétition pour Chevrilles

Par ailleurs, une nouvelle stratégie a d’ores et déjà été élaborée par la Confédération, les cantons et les communes, a précisé l’exécutif. Cheffe du groupe PLR-PVL, la députée PLR Antoinette de Weck a dénoncé une «manoeuvre orchestrée» de l’UDC dans plusieurs cantons. Centre, PS et Vert-e-s et alliés ont aussi rejeté la motion.

Pas plus tard que la semaine passée, l’UDC haut-singinoise a remis une pétition à la Chancellerie d’Etat portant le titre «La sécurité pour tous! Mettons fin au chaos lié à l’asile à la Gouglera!», le centre fédéral installé sur la commune de Chevrilles. Le texte, adressé au Conseil d’Etat, était muni de 1763 signatures.

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