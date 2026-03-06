La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Relèvement de la TVA pour l’armée maintenu malgré les critiques

Keystone-SDA

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu’en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l’augmentation être effective dès 2028.

Cela doit permettre de mettre à disposition de l’armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables.

Le ministre de la défense avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d’importantes critiques. Seul le Centre le soutenait.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision