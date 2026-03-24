Revolut annonce un bénéfice en forte hausse et vise une licence US

Keystone-SDA

La banque en ligne britannique Revolut a annoncé mardi un bénéfice net en hausse de 65% en 2025, à 1,3 milliard de livres (1,4 milliard de francs. Porté par la croissance continue de sa clientèle, le groupe vise désormais une licence bancaire aux Etats-Unis.

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(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a également fortement progressé, à 4,5 milliards de livres, contre 3,1 milliards en 2024, souligne dans un communiqué la fintech, qui compte désormais 68,3 millions de clients dans le monde, soit une progression de 30%.

Revolut avait annoncé le 11 mars avoir obtenu une licence bancaire complète au Royaume-Uni, étape clé pour son développement sur son plus grand marché, après plusieurs années d’attente.

Elle espère désormais obtenir une licence aux États-Unis, «ce qui nous permettra de passer du statut d’invité dans le système bancaire américain à celui de résident permanent, en nous donnant la capacité de proposer des prêts à grande échelle» ou des cartes de crédit «à des millions d’Américains», a souligné le directeur général Nik Storonsky.

Revolut exerce déjà ses activités en Europe continentale grâce à une licence bancaire lituanienne et compte demander en outre une seconde licence européenne en France, son deuxième marché.

La banque avait confirmé en novembre avoir atteint une valorisation de 75 milliards de dollars (65 milliards d’euros) à l’issue d’une vente secondaire d’actions, avec la participation du géant américain de puces électroniques Nvidia.

La croissance fulgurante de Revolut lui a valu des critiques ces dernières années sur sa capacité à se conformer aux réglementations financières, notamment en matière de lutte contre la fraude ou le blanchiment d’argent.