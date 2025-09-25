La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Rihanna et Asap Rocky parents d’un 3e enfant

Keystone-SDA

La famille s'agrandit pour la chanteuse Rihanna (37 ans) et le rappeur Asap Rocky (36 ans). La superstar de la pop a posté une photo du bébé sur les médias sociaux. Elle y tient dans ses bras le nouveau-né habillé en rose.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une autre photo montre des petits gants de boxe en tissu accrochés à des rubans roses. Rihanna a également annoncé le nom et la date de naissance du bébé: Rocki Irish Mayers née le 13 septembre 2025. De nombreux messages de félicitations ont afflué sur Instagram. Elle a enfin eu sa petite fille, ont commenté ses followers.

Rihanna et Asap Rocky sont déjà parents de deux fils. RZA est né en 2022 et son petit frère Riot a suivi en 2023.

Prières exaucées

Lors du Met Gala de New York en mai dernier, les rumeurs de grossesse de Rihanna avaient fait sensation. La chanteuse originaire de l’île caribéenne de la Barbade avait alors pris la pose sous les flashs, posant à plusieurs reprises ses mains sur son ventre bien visible. Elle avait également remercié les journalistes de lui souhaiter bonne chance pour sa grossesse.

Asap Rocky avait récemment réaffirmé son souhait d’avoir une fille dans une interview accordée au magazine de mode «Elle». «J’espère que ce sera une fille. Vraiment. Nous prions pour une fille», avait déclaré le rappeur.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision