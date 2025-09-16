Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort

Robert Redford est mort mardi dans l'Utah à l'âge de 89 ans. Cet élégant symbole du cinéma américain depuis plus d'un demi-siècle, était engagé à gauche et était un véritable parrain du film indépendant aux Etats-Unis.

(Keystone-ATS) L’acteur et réalisateur «est mort le 16 septembre 2025 dans sa maison de Sundance, dans les montagnes de l’Utah, l’endroit qu’il aimait, entouré par ceux qui l’aimaient», a déclaré son agente Cindi Berger dans un communiqué.

«Un des lions s’en est allé», a réagi Meryl Streep, sa partenaire dans le film «Out of Africa» (1985). «Repose en paix, mon cher ami», a ajouté l’actrice américaine de 76 ans.

Donald Trump a salué la mémoire d’un «grand» du cinéma. «Il y a eu des années où il n’y avait personne de meilleur», a déclaré le président américain avant de s’envoler pour une visite d’Etat au Royaume-Uni.

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l’Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère.

Selon l’actrice Jane Fonda, sa complice dans plusieurs films, le Californien de naissance représentait «une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre».

Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du «Sundance Film Festival» devenu la référence internationale du film indépendant, le cowboy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu’il pouvait se le permettre, ses distances avec Hollywood.

Sept films avec Sydney Pollack

Les grands studios lui ont offert quelque 70 rôles, pour la plupart des personnages positifs, engagés («Les trois jours du Condor»), romanesques («Gatsby le Magnifique») et inspirant toujours la sympathie même lorsqu’il jouait les escrocs comme dans «Butch Cassidy et le Kid», «L’Arnaque» ou son dernier «The Old Man and the Gun».

Il a notamment tourné dans sept films de Sydney Pollack.

S’il a reçu un Oscar en 2002 pour l’ensemble de sa carrière, il n’a, comme acteur, jamais été récompensé pour un film en particulier bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme «Jeremiah Johnson» (Palme d’Or en 1972), «Les hommes du président» (4 Oscars en 1977) ou encore «Out of Africa» (7 Oscars en 1986), qui l’ont intronisé comme l’archétype de l’amant idéal.

Derrière la caméra

Son amour du cinéma l’incita ensuite à passer derrière la caméra. «En tant que réalisateur,» souligne-t-il, «je ne m’aimerais pas comme acteur. En tant qu’acteur, je ne m’aimerais pas comme réalisateur».

Il réalise, entre autres, «Des gens comme les autres» qui, en 1981, remporte l’Oscar du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, puis «Et au milieu coule une rivière» (1992), «Quiz Show» (1994), «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» (1998), «Lions et agneaux» (2007), «Sous surveillance» (2012).

«Jeune, Bob a été si beau qu’on ne l’écoutait pas, on le regardait, ses gestes, sa classe, son sourire», a réagi Gilles Jacob, ancien président du festival de Cannes. «Puis il a réalisé de grands films, il a inventé Sundance, il a vieilli, lui, le mythe…. «.

Les montagnes de l’Utah, où Robert Redford s’est éteint, étaient devenues son fief après une enfance californienne – il était né le 18 août 1936 à Santa Monica – et un passage à l’université du Colorado.

En novembre 2016, le président Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute récompense civile aux Etats-Unis.

En 2018, juste après «The Old Man and The Gun», l’octogénaire au visage parcheminé par le soleil et le vent des grands espaces avait annoncé sa retraite.