Roche en panne de croissance au premier trimestre

Keystone-SDA

Le mastodonte pharmaceutique et du diagnostic Roche a enregistré sur les trois premiers mois de l'année dees revenus de 14,72 milliards de francs, en retrait de 5% sur un an. Hors effets de change toutefois, la multinationale bâloise se calcule une croissance de 6%.

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(Keystone-ATS) La principale unité Pharmaceuticals a engrangé des recettes pour 11,47 milliards, en retrait de 4%. Diagnostics de son côté accuse un tassement de 7%, à 3,25 milliards.

La performance s’avère plus atone encore qu’anticipé par les analystes consultés par AWP. Le chiffre d’affaires au niveau du groupe devait s’établir à 14,84 milliards, dont 11,44 pour la pharma et 3,32 pour le diagnostic.

La direction prévoit toujours pour l’exercice en cours une nouvelle poussée de croissance autour de 5% hors effets de change, ainsi qu’un essor d’un peu moins de 10% du bénéfice par bon de participation de base. Les actionnaires devraient pouvoir compter sur une nouvelle augmentation de leur rémunération.