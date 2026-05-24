Saint-Gall a accueilli ses héros de la Coupe de Suisse

Keystone-SDA

Des dizaines de milliers de personnes vêtues de vert et blanc ont accueilli tard dimanche soir, sur la place du Marché à Saint-Gall, l’équipe du FC Saint-Gall après sa victoire en Coupe. À 22h00, le capitaine Lukas Görtler a soulevé le trophée sous les acclamations.

3 minutes

(Keystone-ATS) Dès l’après-midi, après le coup de sifflet final de la finale de la Coupe contre le FC Stade Lausanne-Ouchy, une joie immense régnait dans le centre-ville de Saint-Gall. Des milliers d’habitants se sont congratulés après la victoire 3-0 contre les Vaudois. Saint-Gall fête ainsi sa deuxième victoire en Coupe après celle de 1969, avec une nuit de célébration exceptionnelle.

Dans la soirée, de plus en plus de personnes ont afflué vers le centre-ville. Plusieurs rues ont été fermées à la circulation. Sur la place du Marché, il était presque impossible de se déplacer à cause de la foule compacte. L’odeur de la bière se mêlait à la fumée des feux d’artifice. L’équipe a été accueillie sur une scène spécialement installée, au milieu d’une mer de drapeaux brandis par les supporters.

Finalement, pour des raisons de sécurité, les accès à la place ont également dû être fermés aux piétons, a indiqué la police municipale à Keystone-ATS. Les terrasses du centre-ville étaient elles aussi bondées en cette douce soirée de début d’été.

Selon la police municipale, les célébrations se sont jusqu’ici déroulées dans le calme. Elle n’était toutefois pas encore en mesure de préciser le nombre exact de participants. Quelque 60’000 supporters étaient attendus.

Dix trains spéciaux pour Berne

Depuis plusieurs jours, une véritable euphorie autour de la Coupe régnait à Saint-Gall. Cela s’est notamment reflété dans l’immense demande de billets. Pour les supporters de Suisse orientale ne possédant pas d’abonnement de saison, obtenir un billet relevait presque de l’impossible. Les 2000 billets mis en vente libre se sont écoulés en seulement dix minutes.

Pour les supporters du plus ancien club de football suisse, les CFF ont mis à disposition dix trains spéciaux vers Berne et retour. Des milliers de fans ont participé le matin à une marche autorisée entre le centre-ville bernois et le Stade du Wankdorf.

Une première victoire en Coupe depuis 57 ans

Le FC Saint-Gall fait partie des grands clubs du pays grâce à ses supporters fidèles et passionnés, mais son palmarès reste relativement modeste. Le club n’a remporté le championnat suisse qu’à deux reprises, à près d’un siècle d’intervalle (1904 et 2000).

Avec la victoire de dimanche, les Suisses orientaux ont enlevé la Coupe pour la deuxième fois de leur histoire, seulement. Leur précédent sacre remontait à 1969, lorsqu’ils avaient battu l’AC Bellinzone 2-0 en finale. Depuis, Saint-Gall avait échoué lors de quatre finales contre les BSC Young Boys, le FC Lausanne-Sport, le FC Lucerne et le FC Lugano.