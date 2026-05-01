Satisfaction des entreprises genevoises au plus bas depuis le Covid

Keystone-SDA

Le niveau de satisfaction des entreprises genevoises est au plus bas depuis la pandémie de Covid-19, selon l'enquête conjoncturelle de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Elle recommande plusieurs dispositifs d'urgence.

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(Keystone-ATS) Dévoilée vendredi, l’enquête menée auprès de 456 entreprises montre une augmentation de celles qui subissent une stagnation. Alors que 39% avaient considéré 2024 comme positive, elles ne sont plus que 11% pour 2025.

En termes d’emploi, les prévisions d’embauches reculent largement et les diminutions d’effectifs sont plus fréquentes que prévues. La croissance du chiffre d’affaires ralentit par rapport aux années précédentes, la rentabilité ralentit et les tensions internationales pèsent sur les exportations.

Au total, pour cette année toutefois, seuls 16% anticipent un recul de leur rentabilité. Moins d’un quart des entreprises anticipent une augmentation du nombre de leurs collaborateurs.

Approches «plus agiles»

Face au ralentissement économique, le directeur général de la CCIG Vincent Subilia souhaite des approches «plus agiles» et davantage de collaborations. L’institution recommande de prolonger les réductions des horaires de travail pour éviter les licenciements. Les mécanismes de reconversion doivent également être renforcés.

En termes énergétiques, la CCIG souhaite une accélération des investissements et de la production locale pour sécuriser l’approvisionnement. Un Fonds de soutien industriel est également proposé pour la décarbonation et le recours aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA).

Pour diminuer la charge pour les entreprises, les délais administratifs doivent être réduits et une simplification est recommandée, a également insisté l’organisation. Le financement de l’innovation doit également être renforcé.