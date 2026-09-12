Semaine d’actions participatives contre le gaspillage alimentaire

Keystone-SDA

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Environ 30 millions de repas pourraient être sauvés si, pendant une semaine, les ménages suisses ne jetaient aucune nourriture. C’est dans cet esprit que débute ce samedi une vaste semaine nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire.

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(Keystone-ATS) Du 12 au 20 septembre, plus de 50 organisations vont sensibiliser le public au gaspillage alimentaire sous la devise «Tirez-en le meilleur parti !», annoncent les organisations foodwaste.ch et United Against Waste, à l’origine de l’initiative. Des banquets «Foodsave», des cours de cuisine, des expositions et d’autres activités participatives figurent notamment au programme.

Chacune des organisations et entreprises participantes utilisera ses propres canaux de communication pour montrer comment tirer davantage parti des denrées alimentaires au quotidien. Parmi les participants figurent différents cantons, des détaillants, ainsi que des associations de la restauration telles que Gastrosuisse et Hotellerie Suisse.

Les initiateurs étayent par des chiffres l’ampleur non négligeable du gaspillage alimentaire. En Suisse, environ 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues tout au long de la chaîne, de l’agriculture jusqu’aux ménages. Une personne jette en moyenne 80 kilos de denrées alimentaires par an, ce qui correspond à une valeur d’achat de 600 francs.