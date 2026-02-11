La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

Keystone-SDA

SGS récolte les fruits de sa vaste restructuration entamée à l'arrivée de Géraldine Picaud il y a deux ans et a d'ores et déjà atteint les objectifs fixés alors par la directrice générale pour 2027. Tant les recettes que la rentabilité ont progressé l'an dernier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En 2025, le chiffre d’affaires a grimpé de 2,2% sur un an à 6,95 milliards de francs, annonce mercredi le géant de l’inspection et de la certification, fraîchement établi à Zoug. La croissance organique s’est établie à 5,6%.

L’allégement de la base de coûts a permis d’améliorer la rentabilité. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s’est inscrit à 1,11 milliard de francs, soit 6,5% de plus que l’année précédente, et la marge afférente a atteint 16%. Le bénéfice net a bondi de 15% à 668 millions.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes. Le consensus établi par AWP anticipait un chiffre d’affaires de 6,92 milliards de francs, reflétant une croissance organique de 5,6%. Le résultat opérationnel ajusté était attendu à 1,09 milliard, pour une marge afférente de 15,8% et le bénéfice net à 656 millions.

Malgré la solide performance, le dividende proposé aux actionnaires demeure inchangé, à 3,20 francs par action.

Pour l’année en cours, le groupe vise une croissance organique entre 5 et 7%, ainsi qu’une croissance additionnelle des ventes liées aux acquisitions, notamment celle d’ATS. La marge opérationnelle est attendue à au moins 16%. Le groupe tiendra une journée des investisseurs avant la fin de l’année.

