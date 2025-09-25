La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
SGS prend pied en Namibie

Keystone-SDA

SGS s'implante en Namibie. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a officiellement inauguré un laboratoire de géochimie et d'analyses de minéraux à Walvis Bay. L'objectif est de contribuer au développement du secteur minier dans le pays.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau laboratoire propose des services d’analyses de minéraux pour aider les entreprises minières à accélérer leur prise de décision et à garantir le contrôle qualité, annonce la multinationale jeudi dans un communiqué. Ces services comprennent la préparation d’échantillons (séchage, concassage, pulvérisation, tamisage) et la fluorescence aux rayons X (XRF).

