Sion: l’Académie Tibor Varga propose près de 40 concerts gratuits

Keystone-SDA

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Dès lundi et jusqu'au 15 août, la Ville de Sion accueillera la 63e édition de l'Académie de musique Tibor Varga. Une cinquantaine de concerts sont prévus en un mois, une quarantaine seront gratuits et quelques-uns décentralisés.

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(Keystone-ATS) Fondée en 1963 par le célèbre violoniste hongrois, l’académie Tibor Varga accueille, chaque année, de jeunes musiciens du monde entier venus participer à des classes de maître intensives. Si l’enseignement s’est d’abord concentré sur les instruments à cordes et à archet (notamment le violon), l’institution a élargi, au fil des ans, son spectre pédagogique à d’autres instruments, au chant et à la musique de chambre.

«L’Académie Tibor Varga, ce n’est pas seulement un lieu de transmission et d’échange entre des maîtres renommés et de jeunes musiciens talentueux (ndlr: lors de masterclasses), c’est aussi une mini-saison de concerts», rappelle l’Académie dans un communiqué de presse.

Aux Haudères, Martigny, Sion et à Vex

Ainsi, du 26 juillet au 12 août, six concerts de professeurs feront résonner la Fondation Louis Moret de Martigny, la Fondation de Wolff et la Black Box (Pôle musique) à Sion, ainsi que le Lac Souterrain de St-Léonard.

Les étudiants ne seront pas en reste, avec une quarantaine de concerts gratuits. Ils animeront Sion et sa région (Chapelle des Haudères, Eglise St-Sylve de Vex), ainsi que Martigny.

Voyages dans le temps

Les musiques des XVIIIe et XXe siècles occuperont une place particulière, cette année. L’Académie innove en proposant un camp de musique baroque aux musiciens en herbe âgés de 10 à 17 ans (3 au 7 août). Initiés en 2025, les ateliers de musique contemporaine avec le compositeur suisse William Blank se poursuivent cette année (15 et 22 juillet), couplés à chaque fois avec un concert commenté (17 et 24 juillet).

Enfin, violons, altos et violoncelles prendront possession du Pôle musique de Sion pour la dernière semaine de l’Académie du 10 au 15 août dans le cadre d’une exposition organisée en partenariat avec l’Association suisse Lutherie et Archeterie (ASLA). Destinée principalement aux étudiants et à leurs professeurs, elle sera néanmoins ouverte à tous les intéressés.