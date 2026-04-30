Sion a lancé un projet pilote d’encouragement à la vie citoyenne

Keystone-SDA

Les élèves de Sion de niveau 10e année CO (cycle d'orientation) ont participé, jeudi, à une journée d'échanges et d'ateliers avec des représentants des institutions publiques et privées. L’objectif de la démarche lancée par la Ville était de renforcer l’intérêt des jeunes pour la vie citoyenne et d’encourager leur participation.

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(Keystone-ATS) Quelque 430 élèves ont pris part à une journée découverte entièrement dédiée à la vie citoyenne. Après une introduction commune dans la salle Noda, les classes se sont réparties dans la ville pour suivre quatre ateliers. «Un algorithme a été développé sur mesure pour faciliter la logistique et établir le parcours des plus de vingt classes participantes», précise la Ville de Sion, dans un communiqué.-

De nombreux acteurs institutionnels et privés ont accepté de collaborer à ce projet, d’accueillir les élèves et de partager avec eux leurs expériences. C’est fut notamment le cas du Conseil municipal de Sion, de la présidente du Grand Conseil (Patricia Constantin) et de représentants issus du Parlement des jeunes. Un ensemble d’élus avec lesquels les élèves ont pu dialoguer.

Action consécutive à un postulat

Outre rencontrer des personnes qui s’engagent en politique et dans la vie associative, les élèves «ont pu visiter des lieux emblématiques de la vie citoyenne, tels que le Palais du Gouvernement, l’Hôtel de Ville ou encore le Tribunal cantonal et expérimenter à travers des ateliers différentes manières de s’engager», explique encore la Ville.

Avant cette journée extra-muros, fruit d’un postulat accepté, en 2025, par le conseil général sédunois, les élèves avaient suivi, en classe, une introduction à la citoyenneté.

«Ce projet pilote vise à être pérennisé et à compléter l’offre existante. Il fera l’objet d’un débriefing pour déterminer la suite à y donner», conclut la Ville de Sion, dans son communiqué.