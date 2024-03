Six délits de chauffards enregistrés en Valais depuis janvier

(Keystone-ATS) Depuis le début de l’année, la police cantonale valaisanne a constaté six délits de chauffards sur l’ensemble du territoire. Les contrevenants sont cinq hommes âgés entre 18 et 58 ans et une femme de 21 ans.

Tous les automobilistes se sont vu retirer leur permis de conduire sur-le-champ, précise la police cantonale mardi dans un communiqué. Ils ont été dénoncés au Ministère public ainsi qu’au Service de la circulation routière et de la navigation. Ils risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ainsi qu’un retrait de permis d’au moins deux ans

La police souligne que d’autres délits de chauffards sont actuellement en cours d’investigations. Ces cas sont liés à des “hautes vitesses enregistrées par les conducteurs eux-mêmes, puis diffusées sur les réseaux sociaux”.

On parle de délit de chauffard lorsque la personne au volant roule à plus de 70km/h nets sur une route limitée à 30 km/h (dépassement d’au moins 40km/h). La loi s’applique aussi lorsque l’automobiliste roule à plus de 100 km/h nets sur une route limitée à 50, à plus de 140 km/h nets sur une route à 80 ou à plus de 200 km/h nets sur une autoroute.