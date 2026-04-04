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Snowboarder emporté par une avalanche dans la région du Gantrisch

Keystone-SDA

Un snowboarder est décédé vendredi dans une avalanche dans la région du Gantrisch (BE). La victime est un homme de 41 ans domicilié dans le canton de Fribourg, a indiqué la police cantonale bernoise.

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1 minute

(Keystone-ATS) Selon les éléments actuellement connus, l’homme descendait en direction de la cabane du Gantrisch, lorsqu’une plaque de neige s’est décrochée à la mi-journée sur le versant nord-est du Bürgle et l’a emporté avant de l’ensevelir. Les forces d’intervention immédiatement dépêchées sur place n’ont pu que constater son décès.

Une enquête est en cours. Outre les spécialistes du Secours alpin suisse, différents services de la police cantonale, deux équipes avec un hélicoptère de la Rega et un hélicoptère d’Air-Glaciers ont été mobilisés.

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