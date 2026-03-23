Sonova cherche à revendre ses activités grand public

Keystone-SDA

Le géant de l'audition assistée Sonova met en vente ses activités grand public, construites depuis 2022 autour de l'unité Consumer acquise auprès de l'allemand Sennheiser pour 200 millions d'euros (205 millions de francs alors).

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(Keystone-ATS) La manoeuvre a été dévoilée lundi à l’occasion d’une journée pour investisseurs.

Produisant principalement des casques audio haut de gamme, mais aussi des écouteurs sans fil, ou encore des casques pour la télévision, les quelque 600 collaborateurs de la marque généraient dernièrement un chiffre d’affaire annuel d’environ 250 millions de francs. La firme ne spécifiait alors pas le niveau de rentabilité de l’unité.

La direction a constaté que ce segment dispose de sa propre logique commerciale et ne passe notamment pas par les même canaux de ventes que les autres produits de l’entreprise.

L’opération doit ramener Sonova vers son coeur de métier dans les implants cochléaires et appareils auditifs. La division Consumer Hearing sera comptabilisée à la rubrique activités non poursuivies dès l’exercice décalé 2025/26, qui s’achèvera fin mars.

L’acquisition avait été portée par l’ancien directeur général Arnd Kaldowski. La cession a été décidée par son successeur Eric Bernard.

Objectifs immédiats a minima

Le groupe zurichois prévient en outre que ses résultats annuels s’inscriront vraisemblablement dans le bas de la fourchette de ses propres ambitions.

Les responsables avaient reconduit à mi-parcours un objectif de croissance des revenus de 5 à 9%, assorti d’une progression de 14 à 18% de l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté, à changes constant dans les deux cas. Les ventes accusaient à l’issue du premier semestre une contraction de 1,0% et l’essor de l’Ebitda ajusté plafonnait à moins de 2%.

La publication des résultats annuels est agendée au 18 mai.

A plus longue échéance, le propriétaire des marques Phonak et Hansaton vise une cadence de croissance annualisée de 5 à 10%, tandis que l’excédent d’exploitation (Ebit) de base doit progresser de 7 à 12%, à changes constants toujours. Le but affiché est de porter à l’horizon 2030/31 le chiffre d’affaires au-delà de la barre des 6 milliards de francs, à la faveur d’investissements dans la croissance organique comme inorganique.