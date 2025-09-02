La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Soudan: plus d’un millier de morts dans un glissement de terrain

Keystone-SDA

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone. Tous les habitants du village de Tarasin, à l'exception d'un, seraient morts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un glissement de terrain «massif et dévastateur» a frappé le village dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que «des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d’un millier d’individus», à l’exception d’une personne, précise-t-il.

L’éboulement «a complètement détruit» la zone située dans les monts Marra, de même source. Le groupe armé a lancé un appel à l’aide à l’ONU et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes décédées.

Une guerre civile meurtrière, maintenant dans sa troisième année, a plongé le Soudan dans une grave crise humanitaire. L’état de famine a été déclaré dans plusieurs parties du Darfour.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision