Soudan du Sud: vice-président Riek Machar arrêté, selon son parti

Keystone-SDA

Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, rival de longue date du président Salva Kiir, a été arrêté mercredi dans sa résidence à Juba, selon un communiqué de presse diffusé par le président de la commission des relations extérieures de son parti.

(Keystone-ATS) « Nous condamnons fermement les actes inconstitutionnels commis aujourd’hui par le ministre de la Défense et le chef de la sécurité nationale, qui, accompagnés de plus de vingt véhicules lourdement armés, ont pénétré de force dans la résidence du vice-président. Ses gardes du corps ont été désarmés et un mandat d’arrêt lui a été délivré, pour des accusation obscures », indique le communiqué, partagé sur Facebook par Reath Muoch Tang, responsable des relations extérieures du parti de M. Machar.

La mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a estimé jeudi que l’arrestation annoncée du premier vice-président Riek Machar mettait le pays au bord de la guerre civile, et a appelé toutes les parties à la retenue.