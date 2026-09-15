Stadler livrera huit locomotives en Italie

Keystone-SDA

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Stadler a décroché une commande pour huit locomotives de la part du groupe italien de transport de marchandises FS Logistix. Le montant du contrat n'est pas dévoilé.

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(Keystone-ATS) Le mandat porte sur les locomotives de type Eurolight Dual et seront livrées à la filiale de l’opérateur transalpin Mercitalia Shunting & Terminal, indique mardi le fabricant thurgovien de matériel roulant dans un communiqué.

Les véhicules, spécialement développées pour le réseau ferroviaire italien, sont équipés d’un moteur électrique à courant continu et d’un moteur diesel, ce qui permet une exploitation sans interruption tant sur les lignes électrifiées que sur celles qui sont dépourvues de caténaires. Ces locomotives peuvent ainsi circuler sur l’ensemble du réseau, avec une consommation de carburant réduite, permettant de diminuer les émissions et le bruit. est-il souligné.

Mercitalia Shunting & Terminal est l’un des principaux prestataires italiens de services dans les ports, les terminaux et les gares. L’entreprise dispose d’une flotte de plus de 200 locomotives, peut-on encore lire.