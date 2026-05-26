Standard Chartered ouvre un bureau à Genève

Keystone-SDA

La banque britannique Standard Chartered a obtenu le feu vert de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour ouvrir cet été un nouveau bureau de représentation à Genève. L'établissement revient au bout du lac douze ans après la fermeture de sa filiale suisse.

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(Keystone-ATS) Avec ce bureau genevois, Standard Chartered renforce sa présence en Europe et ses services bancaires transfrontaliers destinés aux institutions financières et aux entreprises, a indiqué mardi le groupe bancaire coté aux bourses de Londres et Hong Kong.

Srini Nanduri a été nommé responsable du site genevois. Selon le communiqué, il possède «une solide expertise en couverture de clients multinationales et d’institutions financières».