Stratégie pour la gestion du portefeuille immobilier jurassien

Keystone-SDA

Le canton du Jura se dote d’une stratégie pour la gestion de son portefeuille immobilier. Cet outil doit permettre d'assurer la pérennité du patrimoine immobilier dans un contexte marqué par la transformation numérique, l’évolution des modes de travail et les enjeux environnementaux.

Cette approche cherche à réduire l'empreinte environnementale, à optimiser les coûts d'exploitation et à améliorer l'environnement de travail, détaille le canton du Jura. Elle doit permettre à l'Etat de renforcer sa stratégie de valorisation de son parc immobilier.

La stratégie présentée vendredi prévoit une réduction des sites administratifs avec le regroupement de certains services pour favoriser les économies d’échelle et créer des pôles forts. Il s’agit de rendre l’administration cantonale plus lisible et plus accessible pour la population.

Privilégier le patrimoine bâti

Le Gouvernement a fixé plusieurs axes dans sa stratégie immobilière pour rationaliser l’utilisation des bâtiments appartenant au canton. Plutôt que de recourir systématiquement à la construction, l’Etat entend miser sur la rénovation et la réaffectation de ses bâtiments.

Il s’agira aussi de standardiser les espaces de travail notamment grâce au télétravail. Cela permettra de réduire le ratio des espaces de travail par employé. Cette optimisation s’accompagne d’une transition vers des modes de travail numériques et flexibles pour garantir une meilleure utilisation du parc immobilier.

Autre axe, la réduction des surfaces louées. Le Gouvernement va privilégier l’usage de ses bâtiments et réorganiser ses services. Cette politique lui permettra de libérer les surfaces louées chez des tiers et de diminuer ainsi les charges fixes.

Le Gouvernement entend aussi accélérer la transition énergétique des bâtiments du canton et favoriser l’économie circulaire dans la construction.