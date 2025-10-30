Subsides LAMal dans le Jura pour 2026 fixés

Keystone-SDA

La population jurassienne, bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale, recevra un subside maximal de 568,30 francs pour un adulte. La somme est de 391,80 pour un jeune de moins de 25 ans et de 125 francs pour un enfant.

(Keystone-ATS) Le Gouvernement jurassien a choisi de tenir compte comme référence pour l’attribution des subsides 2026 la prime la meilleur marché en tiers payant, sur le modèle médecin de famille, avec une franchise minimale, médicaments génériques privilégiés et couverture accidents comprise, a-t-il indiqué jeudi.

En 2026, le montant des subsides partiels est compris entre 15 et 225 francs par mois pour les adultes. Pour les enfants à charge, les subsides partiels seront augmentés à 100 francs par mois (au lieu de 97 francs en 2025) et à 196 francs pour les jeunes adultes (au lieu de 185 francs).

Un supplément est accordé aux familles ayant des enfants à charge et un revenu déterminant unifié inférieur à 18’000 francs. Le montant se situe entre 15 et 300 francs par mois.