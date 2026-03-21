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Succès de la Nuit des musées à Berne

Keystone-SDA

La 24e édition de la Nuit des musées bernois a une nouvelle fois attiré la foule. Sous un temps printanier, 102'993 entrées au total ont été enregistrées entre vendredi 18h00 et samedi 02h00 dans une quarantaine d’institutions, ont indiqué les organisateurs.

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(Keystone-ATS) Peu après le début de cette manifestation, de nombreux visiteurs se pressaient déjà devant les musées, bibliothèques et autres lieux culturels qui participaient à cette nuit des musées. Des débats, des concerts, des visites guidées et des ateliers complétaient ce programme. La Nuit des musées de Berne existe depuis 2003.

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