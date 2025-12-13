Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann

Keystone-SDA

Le Parti socialiste vaudois a désigné samedi Roger Nordmann comme candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat le 8 mars prochain pour succéder à Rebecca Ruiz. L'ex-conseiller national a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala.

(Keystone-ATS) Réunis en Congrès extraordinaires à Epalinges, les 400 délégués du PS Vaud ont voté par 239 voix en faveur de Roger Nordmann, dès le premier tour. Ils l’ont ensuite longuement applaudi.

«En trois ans et demi, la majorité de droite du Conseil d’Etat a entraîné un enchevêtrement de crises, crises financières, institutionnelles et de confiance», a déclaré M. Nordmann devant le congrès. Le Lausannois a notamment critiqué les baisses fiscales, dénonçant «une crise des recettes fabriquée par la droite».

Face à «la redistribution des richesses à l’envers», il a plaidé pour «une politique pour l’intérêt général». Il a aussi vanté sa compréhension des enjeux économiques, financiers et fiscaux. «Bâtir des ponts est ma marque de fabrique pour résoudre les problèmes», a-t-il dit.

Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, Roger Nordmann avait annoncé en février dernier qu’il démissionnait du Parlement fédéral. Le Lausannois était entré en novembre 2004 à la chambre du peuple à Berne. Il avait affirmé alors aux médias qu’il quittait «provisoirement, c’est sûr» la politique, mais «sans exclure de revenir». Il disait avoir besoin d’une pause et d’être moins exposé.

Il a notamment siégé dans la commission de l’énergie et de l’environnement du Conseil national. Il a également présidé le groupe socialiste de 2015 à 2023, puis été membre de la commission d’enquête parlementaire sur Credit Suisse. Il est souvent loué pour sa capacité à construire des ponts et à bâtir des compromis.

UDC en challenger

Roger Nordmann aura donc la tâche de conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois après l’annonce de la démission de la ministre de la santé et de l’action sociale Rebecca Ruiz, la semaine passée, pour des raisons de santé. Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu’ils soutiendraient la candidature socialiste et ne lancent donc personne dans la course.

L’UDC est, elle partante. Elle a été le premier parti à désigner son candidat à cette élection complémentaire, le député et ex-président du Grand Conseil Jean-François Thuillard. Cet agriculteur est aussi actuellement syndic de Froideville. Il est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l’Alliance vaudoise.

La gauche radicale est aussi dans les starting-blocks. Elle lance la conseillère communale lausannoise d’Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko.