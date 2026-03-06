Swiss essuie une chute du bénéfice d’exploitation en 2025

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Swiss a fait les frais de l'augmentation des coûts en 2025. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 26,6% à 502,2 millions de francs, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a fléchi de 2,6% à 5,5 milliards de francs. L’exercice s’est déroulé dans un contexte de forte pression sur les prix et les coûts tandis que la demande a été instable.

«La baisse du résultat montre clairement que nous devons réduire nos coûts et accroître notre efficacité opérationnelle», a souligné Jens Fehlinger, directeur général de Swiss, cité dans le communiqué.

Sur l’ensemble de l’exercice écoulé, Swiss a acheminé environ 18,1 millions de passagers, une augmentation de 0,6% par rapport à l’exercice précédent. Le volume des vols s’est inscrit en hausse de 0,6 %, à plus de 143’000 mouvements.