La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Swiss essuie une chute du bénéfice d’exploitation en 2025

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Swiss a fait les frais de l'augmentation des coûts en 2025. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 26,6% à 502,2 millions de francs, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a fléchi de 2,6% à 5,5 milliards de francs. L’exercice s’est déroulé dans un contexte de forte pression sur les prix et les coûts tandis que la demande a été instable.

«La baisse du résultat montre clairement que nous devons réduire nos coûts et accroître notre efficacité opérationnelle», a souligné Jens Fehlinger, directeur général de Swiss, cité dans le communiqué.

Sur l’ensemble de l’exercice écoulé, Swiss a acheminé environ 18,1 millions de passagers, une augmentation de 0,6% par rapport à l’exercice précédent. Le volume des vols s’est inscrit en hausse de 0,6 %, à plus de 143’000 mouvements.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision