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Swiss Life augmente le volume de primes dans le secteur de la LPP

Keystone-SDA

Swiss Life a enregistré une hausse des primes dans la prévoyance professionnelle (LPP) en 2025. Les primes brutes comptabilisées ont progressé de 2% sur un an à 7,51 milliards de francs. Les primes d'épargne ont haussé, tandis que celles de risque ont reculé.

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(Keystone-ATS) Conjugué à des revenus du capital légèrement en baisse, le compte d’exploitation du secteur LPP de Swiss Life, publié mercredi, fait état d’un revenu total de 8,64 milliards, soit une légère hausse de 0,2% par rapport à l’année précédente.

Au total, 702 millions de francs ont été affectés au fonds d’excédents. Ce montant sert de base au taux de rémunération global des avoirs. Les avoirs de vieillesse dans l’assurance complète ont ainsi été rémunérés à 2,65 %. Le résultat d’exploitation des activités LPP de Swiss Life a reculé de plus de 16% pour s’établir à 88 millions.

Le nombre de clients entreprises est resté stable à 49’200. Swiss Life aurait assuré la rentabilité des nouvelles affaires grâce à une «politique de souscription prudente». Le nombre de salariés activement assurés s’élevait quant à lui à près de 497’000, soit un chiffre légèrement supérieur à celui de l’année précédente.

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