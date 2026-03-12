Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï de deux semaines

Keystone-SDA

Swiss prolonge la suspension de ses vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars inclus. Les deux aéroports de Dubaï "réduisent fortement le nombre de mouvements d'avions autorisés en raison de contraintes de capacité", explique jeudi la compagnie.

(Keystone-ATS) Les aéroports ont donc demandé à Lufthansa d’annuler l’ensemble des vols pendant cette période, précise Swiss dans un communiqué. La compagnie va examiner s’il est possible d’opérer certains vols malgré les restrictions, mais les demandes sont examinées au cas par cas par les autorités des Emirats arabes unis. Swiss prévient donc qu'»aucune garantie ne peut être donnée quant à l’approbation d’un vol».

La sécurité des passagers et des équipages reste une priorité absolue, assure Swiss. La compagnie regrette les désagréments occasionnés par la suppression des vols et indique que les passagers peuvent modifier leur réservation sans frais pour une prochaine date de voyage, ou obtenir le remboursement intégral du billet. Les vols étaient déjà suspendus jusqu’au 15 mars.